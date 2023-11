UE. Meloni: passi avanti su nuovo patto ma fare molto di più

Ritorno ai vecchi parametri sarebbe esiziale per la nostra economia

(DIRE) Roma, 17 Nov. – Sul nuovo del Patto di Stabilità “mi pare si stiano facendo dei passi in avanti”, infatti “ci si rende conto che il ritorno ai vecchi parametri sarebbe esiziale per la nostra economia ma per quello che riguarda l’Italia sono passi insufficienti, bisogna lavorare molto e di più”.

Dunque “penso che serva un rush finale, nel senso che il tema delle nuove regole della governance è fondamentale per l’agenda strategica dell’UE”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice da Zagabria nelle dichiarazioni congiunte al termine del bilaterale con il primo ministro croato Andrej Plenkovich.

E’ necessario tenere conto del fatto che “portiamo avanti transizioni strategiche per il continente, quella verde e quella digitale ad esempio”, segnala la presidente del Consiglio. (Red/Dire) 12:20 17-11-23