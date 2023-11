Colombia, donna sulla spiaggia viene colpita da un fulmine

Una 34enne venezuelana è stata colpita da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Cartagena

Tragedia in Colombia: una 34enne passeggia sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena, in Colombia, e pochi istanti dopo una saetta la colpisce. L’incidente è avvenuto martedì. Alcune persone sono subito accorse in aiuto, ma all’inizio non hanno osato toccare il corpo della donna perché temevano ulteriori scosse elettriche. Sebbene la 34enne sia stata colpita direttamente da un fulmine, in seguito ha mostrato ancora segni di vita. È stata portata in ospedale dove i medici hanno lottato per la sua vita per oltre 45 minuti. Secondo le autorità è morta per arresto cardiorespiratorio.

Lascia un figlio piccolo e una figlia piccola. L’altro bagnante, caduto anche lui a terra a causa del fulmine, si è rialzato subito dopo l’incidente e non ha riportato ferite. La tragedia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è avvenuta qualche ora dopo che le autorità locali divulgassero un’allerta maltempo, invitando i cittadini a prendere le dovute precauzioni e di non visitare la spiaggia quel giorno a causa dei temporali. Quel giorno nella regione furono registrati 250 fulmini. Ecco il link del video che mostra il terribile filmato a circuito chiuso: https://www.itemfix.com/v?t=entqve&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”