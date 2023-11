De Negri (Progecta): emozione per avvio Gustus, +15% espositori

(DIRE) Napoli, 19 Nov. – “C’è sempre una grande emozione in momenti come questi, soprattutto vedendo questo +15% di espositori. È un dato che ci incoraggia ad andare avanti”. È quanto ha detto, durante il taglio del nastro della nona edizione di Gustus, Angioletto De Negri, patron di Progecta, la società che organizza il salone del food e della tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione in corso nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Bene i corsi di formazione, alla presenza di tanti professionisti che rappresentano tutte le sigle dell’enogastronomia. Vedere questa folla, questa grande partecipazione, entusiasma, e la presenza delle istituzioni, il Comune di Napoli e la Regione Campania – ha proseguito – ci rende vincenti e vogliamo crescere. In tre mesi siamo stati protagonisti con tre fiere: dopo Pharmexpo, oggi parte Gustus e l’1 dicembre inaugureremo Arkeda. Il nostro obiettivo è organizzare 11 fiere in 11 mesi”. (Red/Dire) 16:52 19-11-23