Milano. 31 si sveglia nuda sul tavolo di un ristorante. Non ricorda nulla

Si è svegliata svestita e sdraiata su un tavolo, all’interno di un noto ristorante nel centro di Milano, una 31enne che nella serata precedente stava partecipando ad un party.

La donna, recuperata dai Carabinieri ha riferito di non ricordare nulla di quanto le sia accaduto da un certo momento in poi, ed è stata trasportata alla clinica Mangiagalli. Pare avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Si sospetta anche che possa aver subito una violenza sessuale.

La chiamata di aiuto ai Carabinieri l’ha effettuata dal telefono fisso del locale in quanto una parte dei suoi vestiti e la sua borsetta con il cellulare non sono ancora stati trovati, come riporta Tgcom24. Le indagini per appurare quanto sia realmente accaduto e le relative responsabilità sono in corso. Al vaglio degli investigatori le videocamere presenti nella zona.

Fabrizio Pace