Reggio Calabria, un film documentario contro i pregiudizi del Diabete

Splendida giornata presso l’Accademia delle Belle Arti organizzata dall’Associazione Diabaino, a congratularsi il Consigliere Comunale Mario Cardia presente all’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è stato proiettato il film documentario “Ride for your L1fe” attraverso il quale viene seguita la squadra ciclistica del Team Novo Nordisk mentre gareggia per tutta la stagione 2021.

Il docufilm documenta una battaglia contro i pregiudizi. Tutti gli atleti appartenenti al team sono persone con diabete tipo 1, il loro obiettivo è correre per educare e responsabilizzare tutti coloro che soffrono di diabete, mostrare quello che è possibile realizzare nonostante si abbia una condizione cronica, promuovere uno stile di vita sano e attivo, incitare tutti a perseguire i propri sogni.

“Una splendida giornata di sensibilizzazione”, ad affermarlo il Consigliere Mario Cardia intervenuto all’evento: “Il mio grazie va alla Presidente Gabriella Violi ed a tutta la grande squadra dell’Associazione Diabaino per quanto messo in campo anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale del diabete. L’associazione Diabaino e’ una realtà consolidata nella nostra città , e’ fondamentale che chi rappresenta le istituzioni sia presente e sia di supporto. Diventa prioritario sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su questa malattia, sulla sua prevenzione e gestione, garantendo a tutti l’accesso alle cure per il diabete e rafforzando l’educazione sanitaria”.

Comunicato Stampa