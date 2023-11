(DIRE) Roma, 19 Nov. – La riforma del premierato “deve avere le caratteristiche della rappresentatività e della governabilità, come in tutte le leggi elettorali. Io adesso la sto studiando, è prematuro dire ora in cosa consisterà, al di là del fatto di raggiungere questi due obiettivi essenziali.

La sto studiando e sto studiando tutti i sistemi di legge elettorale in modo che possano essere aderenti il più possibile a quello che è il sistema disegnato nella nostra riforma.

Mi confronterò, come ho fatto del resto anche per questo testo di riforma costituzionale, con i partiti, sia maggioranza che opposizione, con le parti sociali, con le associazioni economiche, con tutti.”. Così la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati al Giornale Radio. (Red/ Dire) 11:16 19-11-23