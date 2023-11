Spinelli (FdI): olio d’oliva patrimonio dell’economia italiana

(DIRE) Roma, 19 Nov. – “Abbiamo inaugurato oggi a Coriano, in provincia di Rimini, la Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali, giunta alla 36esima edizione e da quest’anno patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Politiche Forestali.

Un riconoscimento per cui ho portato i saluti del Ministro Francesco Lollobrigida che mi ha delegato a rappresentare il ministero e che mi rende particolarmente orgogliosa, non solo per aver amministrato come sindaco questo Comune per dieci anni, ma per l’attenzione e sensibilità dimostrate con la concessione di questo patrocinio ad un settore, come quello dell’olio d’oliva, basilare per l’economia agricola italiana”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli all’inaugurazione a Coriano della Fiera dell’Oliva patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Politiche Forestali. “Questo Governo – aggiunge – è impegnato in politiche strategiche a difesa dei territori e dei prodotti italiani. In particolare la produzione italiana di olio d’oliva rappresenta il 16% della produzione della Unione Europea e il 10% della produzione mondiale.

Oltre al valore economico sussiste un grane impatto sociale, ambientale e territoriale con oltre 600mila agricoltori dediti alla coltivazione dell’olivo, settore che peraltro genera molti posti di lavoro. L’Italia è un attore di primo livello nel mercato mondiale dell’olio, avanti quindi alla sua valorizzazione e soprattutto al consumo di olio Made in Italy”. (Red/ Dire) 22:59 19-11-23