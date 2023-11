Argentina. Esultano i Liberisti italiani: Evviva Milei Presidente

(DIRE) Roma, 20 nov. – “In Argentina la libertà avanza! Vince il liberista Milei, cambiare è possibile”. Così Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani, ha commentato la vittoria dell’economista liberale Javier Milei, eletto presidente con quasi 12 punti di differenza rispetto al peronista Sergio Massa. “Se in Argentina è stato finalmente sconfitto il peronismo, in Italia dobbiamo continuare a combattere per sconfiggere lo statalismo- continua- I veri estremisti sono i peronisti in Argentina, gli statalisti qui in Italia e i dirigisti in Europa, e non persone illuminate come Javier Milei che mettono invece al centro del loro programma di governo l’affermazione delle libertà contro l’oppresione statalista. Invece Milei viene dipinto, nella versione più edulcorata, come un ‘estremista ultraliberista di destra’, perché per la nostra stampa, in larga parte finanziata e asservita al sistema statalista, Milei sarebbe un estremista ed invece il peronista Massa un moderato”.

“I veri estremisti- spiega Bernaudo- sono invece loro e chi li finanzia, sono i partiti politici italiani, sono loro il ‘clan degli Statalesi’ una oligarchia di oppressori fiscali di destra, di sinistra, di centro e e cinque stelle e gli eco estremisti di Bruxelles che vogliono ‘cambiare il clima’ a suon di nuove tasse, privazioni della libertà e della proprietà privata”. La vittoria di Milei, conclude, “può aprire una crepa nel sistema statalista e dirigista oppressivo e liberticida che si sta purtroppo applicando e sempre di più anche in Occidente e noi Liberisti italiani, che siamo l’unico partito liberista in Italia, dobbiamo affrontare con coraggio questa sfida ed esserne interpreti qui”. (Com/Red/Dire) 12:01 20-11-23