Argentina: Javier Milei batte Sergio Massa di quasi 12 punti e sarà il nuovo Presidente

Javier Milei nel ballottaggio del 2023 raggiunge il 55,7% contro il 44,3% di Sergio Massa, con il 99,3% dei voti scrutinati

Argentina, questa Domenica 19 Novembre 2023, si sono tenute le elezioni presidenziali con lo svolgimento di un ballottaggio tra: Javier Gerardo Milei (La Libertad Avanza); destra radicale, e Sergio Tomás Massa, (Unión por la Patria) peronista progressista. Javier Milei nel ballottaggio del 2023 raggiunge il 55,69% contro il 44,30% di Sergio Massa, con quasi il 100% dei voti scrutinati.

Javier Milei sarà il nuovo presidente dell’Argentina dopo aver battuto Sergio Massa, come ha ammesso lo stesso candidato dell’Unión por la Patria.

Secondo quanto stabilito dalla legislazione elettorale argentina, i risultati provvisori possono iniziare a essere comunicati solo tre ore dopo la chiusura delle elezioni svoltesi domenica tra le 8:00 e le 18:00 (corrispondenti in Italia tra le ore 12:00 e le 22:00). Ed infatti Domenica notte in Argentina dopo le ore 21 (corrispondenti in Italia Ore 01:00 di Lunedì) è stato generato un risultato provvisorio effettuato dalla Dirección Nacional Electoral (DINE). Il conteggio comunicato dall’Esecutivo non ha alcuna validità giuridica, serve solo ad informare i cittadini, ma sarà nella fase successiva che verrà data legalità ai risultati finali.

Le operazioni per il risultato elettorale finale – l’unico con validità legale – che definisce chi è il vincitore e chi è il perdente di un’elezione, iniziano 48 ore dopo la fine delle elezioni e vengono effettuate dalla Giustizia Elettorale Nazionale sulla base dei verbali di spoglio firmati dalle autorità dei seggi elettorali e dai procuratori del partito.

Al primo turno delle elezioni generali Sergio Massa aveva ottenuto il 36,78% dei voti validi e Javier Milei il 29,99% con uno scarto di 6,79 punti.

Javier Milei è nato a Buenos Aires nel quartiere di Palermo il 22 Ottobre 1970, è un politico, economista, scrittore, docente e conduttore radiofonico argentino, nonché Membro della Camera dei Deputati dell’Argentina, Javier Milei è figlio di Norberto Horacio Milei di circa 80 anni e Alicia Lujan Lucich di circa 73 anni. Suo padre era un autista di una linea di pullman e per un periodo ha guidato un’impresa del servizio pubblico di trasporto automobilistico di passeggeri e sua madre è stata una casalinga; Inoltre, ha una sola sorella di nome Karina Elizabeth Milei (Buenos Aires; 1 de marzo de 1972) , con la quale afferma di avere un rapporto molto stretto.

La nonna materna Elia – rimasta vedova quando la figlia Alicia Lujan Lucich, madre di Javier Milei, aveva quattordici anni – era figlia di italiani. Milei è cresciuto nel quartiere di Villa Devoto (Buenos Aires), dove ha completato gli studi secondari presso la Scuola Cardenal Copello. In seguito si è trasferito con la famiglia nella città di Sàenz Pena, nella provincia di Buenos Aires. Laureato in Economia, all’Universidad de Belgrano e due master presso l’Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) e l’ Universidad Torcuato Di Tella, Milei è stato per più di 20 anni, Professore di Microeconomia, Macroeconomia, Teoria monetaria, Teoria finanziaria, Crescita economica ed Economia matematica, sia in Università in Argentina che all’estero.

È autore di più di 50 articoli accademici, quasi un centinaio di articoli giornalistici sui media più importanti del paese e autore di 6 libri, tra cui “Politica economica contro il tempo”, “Letture sull’economia ai tempi del kirchnerismo” e “Il ritorno al “Cammino della decadenza argentina”.

Il 53enne economista Javier Milei non è sposato, però sembra abbia una relazione con Fátima Florez. La Vicepresidente di Javier Milei è Victoria Eugenia Villarruel, Membro della Camera dei Deputati dell’Argentina. (Buenos Aires, 13 aprile 1975), avvocata ed attivista politica, proveniente da una famiglia di militari.

D.C.