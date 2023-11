Europol ed ENFAST rivelano l’elenco aggiornato dei più ricercati dell’UE del 2023

Direzione centrale della Polizia Criminale – Territorio Nazionale , 20/11/2023 08:50

Could you be our next hero? Potresti essere il nostro prossimo eroe?

ENFAST (The European Network of Fugitive Active Search Team), in collaborazione con Europol, lancia la campagna “EU Most Wanted 2023” chiedendo aiuto nella ricerca dei latitanti in tutta Europa. L’elenco dei criminali è stato appena aggiornato e la campagna di quest’anno mira ad aumentare la consapevolezza pubblica sui latitanti ricercati per crimini gravi.

Oltre 50 criminali tra i più ricercati sono stati appena caricati sul sito web

La campagna di quest’anno vede un nuovo gruppo di criminali ricercati immessi sul sito web. Quest’anno sono stati aggiunti sul sito oltre 50 profili di latitanti legati a reati gravi. Alcuni dei crimini commessi dai latitanti evidenziati nell’elenco di quest’anno includono, tra gli altri, l’omicidio, la tratta di esseri umani, la rapina a mano armata e il cybercrime.

Il Direttore Esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, ha dichiarato:

“La collaborazione tra i paesi dell’UE e con i cittadini dell’UE è fondamentale quando si ricercano latitanti. Questi criminali fuggono da un paese all’altro e tentano ripetutamente di eludere le forze dell’ordine. Navigando rapidamente nel nostro sito web con l’elenco dei più ricercati nell’UE, potresti contribuire a salvare potenziali vittime. Controlla il sito e aiutaci a trovarli. Sii il nostro prossimo eroe.”

ENFAST ed Europol chiedono ai cittadini dell’UE di visitare il sito web e visualizzare le immagini di questi latitanti per verificare se riconoscono qualcuno di loro. Il tema della campagna di quest’anno è che i cittadini possano entrare nella storia ed essere anche loro dei supereroi. Quest’anno la campagna sarà presente al Dutch Heroes Comic Con di Utrecht sabato 18 novembre. Tutto quello che devi fare è controllare il sito web dell’elenco dei più ricercati dell’UE, tenere gli occhi aperti e inviare suggerimenti in modo anonimo tramite il sito web.

Come funziona il sito web

Quando invii un suggerimento anonimo tramite il sito web, raggiungerai la comunità ENFAST. ENFAST è la rete europea di forze di polizia di ricerca latitanti, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che possono immediatamente intervenire per localizzare e arrestare i latitanti quando necessario. I membri dell’ENFAST sono tutti specializzati nella localizzazione di criminali in fuga sospettati o condannati per crimini gravi e colpiti da mandati di arresto europei.

Risultati della campagna EU Most Wanted

La campagna EU Most Wanted ha ottenuto un notevole successo in passato con una serie di segnalazioni anonime che hanno portato a diversi arresti. Il programma Most Wanted dell’UE è stato lanciato dai gruppi ENFAST nel gennaio 2016 con il pieno sostegno di Europol. Da allora:

sul sito sono stati pubblicati 408 profili di latitanti;

146 latitanti sono stati arrestati;

50 arresti sono avvenuti come diretta conseguenza della pubblicazione del profilo del latitante sul sito web;

21 casi sono stati risolti con successo dal lancio della campagna dello scorso anno nel Settembre 2022.

La campagna di quest’anno apparirà anche sui social media e sarà lanciato un invito all’azione in tutte le lingue dell’UE per raggiungere un pubblico più vasto possibile.

ENFAST

ENFAST mira ad aumentare la sicurezza all’interno dell’UE rintracciando e arrestando con successo criminali ricercati a livello internazionale che hanno commesso crimini gravi. La natura in evoluzione della criminalità transfrontaliera ha spinto le forze di polizia nazionali degli Stati membri dell’UE a unire le forze e utilizzare le proprie competenze per garantire che sia impossibile per i criminali pericolosi fuggire e sottrarsi alla giustizia.