Nigeria. Governo pronto a scarcerare 4mila detenuti

Roma, 20 Nov. – Il governo della Nigeria punta a rimettere in libertà 4mila persone, incarcerate perché non hanno pagato multe e sanzioni. Lo ha fatto sapere il ministro dell’Interno Olubunmi Tunji-Ojo, confermando che il presidente Bola Tinobu intende alleggerire la popolazione carceraria che, secondo stime delle Nazioni Unite, è il doppio rispetto alla reale capienza degli istituti penitenziari.

In particolare, il presidente Tinobu vorrebbe che si riducessero le sentenze che prevedono la privazione della libertà. In Nigeria molti dei detenuti sono in attesa di giudizio e, come denunciano le organizzazioni per i diritti, non è raro che debbano attendere anni prima di andare davanti al giudice, questo anche a causa dell’impossibilità di pagare le spese per un avvocato. In particolare l’ONGPublic and Private Development Centre (Ppdc) ha stimato che l’80% dei carcerati è in attesa di giudizio.

Per questo nei giorni scorsi ha annunciato l’avvio di un programma che prevede assistenza legale gratuita per almeno 1.750 detenuti in cinque stati del Paese. Lo riporta Nan News, chiarendo che tale piano è un primo passo verso l’estensione della platea dei beneficiari del Ppdc e, quindi, del diritto a una giusta difesa in Nigeria. (Red/Dire) 19:32 20-11-23