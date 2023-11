USA: il declino di Biden nei sondaggi

Niente da fare per il Presidente Joe Biden, che affonda nei sondaggi pre-elettorali. I consensi sono scesi del 40%,che è livello più basso della sua presidenza. I dati sono stati forniti dalla Nbc News, che ha effettuato il sondaggio. I cittadini a stelle e strisce non approvano l’operato politico del conflitto Israele-Hamas del loro leader.

Per la prima volta Biden è dietro Trump (secondo sempre il sondaggio), tra i due potrebbe esserci un nuovo scontro. Il prossimo anno si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, sia Trump e Biden sono in corsa per la casa bianca (fonte: ansa.it).

