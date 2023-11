Caserta. Fermato un giovane extracomunitario per violenza sessuale

La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto, nei giorni scorsi, al fermo di indiziato di delitto di un diciottenne extracomunitario di origine nordafricana per violenza sessuale in danno di due donne.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto in area periferica della città di Caserta, per la richiesta di una giovane donna che riferiva essere stata vittima di attenzioni da parte di un ragazzo straniero, che aveva tentato un contatto fisico. Nel corso dell’intervento, un’altra donna si è avvicinata ai poliziotti, dichiarando che un soggetto dalle stesse caratteristiche l’aveva fermata in strada e buttata in terra, provando a denudarla per consumare un rapporto sessuale. Solo grazie all’intervento di un passante che metteva in fuga l’aggressore, la vittima riusciva a liberarsi dalla presa.

Grazie alle descrizioni ed ai riscontri di polizia giudiziaria, il giovane nordafricano è stato poco dopo rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.