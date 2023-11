Forum Internazionale del Turismo, Santanchè: con gli Assessori Regionali per liberare tutto il potenziale del comparto

Mancano pochi giorni al primo Forum Internazionale del Turismo che vedrà presenti a Baveno, il 24/25 Novembre, ministri italiani ed esteri, istituzioni nazionali ed internazionali, gli assessori regionali con delega al Turismo e tutti gli stakeholder del settore.

“Abbiamo invitato gli assessori al Turismo di tutte le Regioni perché il turismo è la nostra materia ed, inoltre, perché li considero la squadra con cui lavorare al meglio per raggiungere obiettivi ambiziosi per l’Italia” ha sottolineato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè a pochi giorni dall’evento, durante il quale il turismo sarà protagonista nella meravigliosa cornice del Lago Maggiore.

“Aprirò l’evento affiancata dagli assessori regionali con delega al turismo. Il Forum, infatti, sarà occasione, non solo per mettere al centro dell’agenda di Governo il turismo, ma anche per rafforzare il lavoro con le Regioni, affinché si possa esprimere tutto il potenziale ancora inespresso di un comparto vitale per l’economia nazionale e, quindi, anche regionale”.

Gli assessori e rappresentanti regionali presenti nel corso dei due giorni saranno: Assessore Daniele D’Amario (Abruzzo); Vito Bardi (Presidente Regione Basilicata con delega al Turismo); Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria con delega al Turismo ) insieme all’Assessore Rosario Varì; Assessore Felice Casucci (Campania); Assessore Andrea Corsini (Emilia Romagna); Assessore Sergio Emidio Bini (Friuli Venezia Giulia); Assessore Elena Palazzo (Lazio); Assessore Augusto Sartori (Liguria); Assessore Barbara Mazzali (Lombardia); Francesco Roberti e Vincenzo Cotugno (Presidente e Assessore della Regione Molise); Assessore Vittoria Poggio (Piemonte); Assessore Gianfranco Lopane (Puglia); Angela Maria Porcu (Dir. Gen. Assessorato Regione Sardegna); Assessore Elvira Amata (Sicilia); Assessore Francesco Tapinassi (Dir. Toscana Promozione Turistica); Assessore Paola Agabiti Urbani (Umbria); Assessore Giulio Gerosjacques (Valle d’Aosta).