Israele-Hamas, Sirene di allarme e aggioranemnto morti

22:50 – Le sirene di allarme sono scattate simultaneamente nelle regioni meridionali, centrali e settentrionali di Israele a seguito di lanci di razzi provenienti da Gaza e dal Libano meridionale.

I lanci da Gaza hanno coinvolto diverse aree, comprese Tel Aviv e Gerusalemme. Le batterie di difesa aerea Iron Dome sono riuscite a intercettare almeno cinque razzi in volo. Al momento non risultano vittime. Nella parte settentrionale di Israele, le sirene di allarme sono suonate sia nella zona ovest che in quella est del confine.

Contemporaneamente, si è appreso che il numero dei morti a Gaza è salito a oltre 14.000, secondo quanto dichiarato dal governo di Hamas. (Fonte ANSA)