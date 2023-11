Italia Direzione Nord, una giornata di dibattiti e confronto con i big della politica italiana

Lunedì 27 Novembre la XXI edizione di IDN

Milano, 21 Novembre ’23- Mentre oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’assemblea di Confartigianato ha parlato di cambiamento “per dare alla nazione istituzioni più stabili, più efficienti e più veloci”, Milano si prepara ad accogliere un’intensa giornata di dibattito politico sui temi più caldi per il Paese insieme ai rappresentanti istituzionali nazionali e regionali in occasione della XXI edizione di Italia Direzione Nord, il prossimo 27 Novembre presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta 61.

A partire da “Riflessioni sulla Leadership” oltre 80 relatori, tra cui il Presidente del Senato, sei ministri e due governatori, si alterneranno in un dialogo one-to-one all’interno di panel tematici per affrontare i temi più caldi dell’attualità. Sarà il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ad aprire la giornata di lavori in un’intervista a tu per tu sull’ Italia, leadership e idee per il futuro.

A seguire l’incontro che vedrà protagonista il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sarà l’occasione per affrontare i temi che riguardano l’ Indipendenza energetica, il ruolo del nucleare e saranno anche commentati dei dati inediti elaborati da OpenEconomics relativi ad un’Analisi di impatto economico del nucleare.

Con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli si farà il punto sulla riforma dell’Autonomia declinata su scala regionale insieme ai Presidenti di Lombardia e Piemonte Attilio Fontana e Alberto Cirio.

Giovani e lavoro, sicurezza e scioperi che in questi giorni stanno proclamando diverse categorie di lavoratori, saranno al centro dei temi del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone nel panel dal titolo Lavoro e leadership tra nuovi diritti e sviluppo economico.

La leadership nella declinazione sportiva con il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi e A scuola di competenze con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che proprio ieri ha annunciato il piano “Educare alle relazioni” evidenziando l’importanza dell’educazione nelle scuole come strumento fondamentale per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che illustrerà la strategia del Governo per i prossimi anni.

Ci sarà anche spazio per parlare della Strada difficile delle riforme e ancora della visione sul futuro dell’Unione Europea insieme al Presidente di Italia Viva Matteo Renzi.

È un periodo molto intenso per l’agenda politica italiana, insomma, impegnata su diversi fronti a cercare di risolvere questioni di primordine per il Paese tra cui la crisi energetica dovuta ai conflitti mondiali, a rispondere ai cittadini che chiedono maggiori garanzie sul lavoro, nelle grandi città sull’accessibilità alla casa, sul diritto alla mobilità, alla salute, alla sicurezza. E il prossimo 27 novembre sarà un appuntamento cruciale per proporre un confronto e ragionare in modo apartitico e super partes su questi temi.