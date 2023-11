Milano, incendio nel parcheggio del Commissariato: la Polizia identifica l’autore

La Polizia di Stato di Milano, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha notificato un’informazione di garanzia a un pregiudicato trentenne italiano, ritenuto responsabile dell’incendio doloso appiccato all’interno del parcheggio del Commissariato Lorenteggio.

Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno preso il via sin dalle prime ore successive all’evento verificatosi la sera di sabato 22 ottobre 2022. Poco dopo le 20:00 l’uomo, dopo aver noleggiato un’autovettura e acquistato una confezione di “diavolina”, ha raggiunto il parcheggio del Commissariato Lorenteggio dove, con l’obiettivo di colpire un presidio delle Forze dell’Ordine, ha dato fuoco a un veicolo di proprietà di un agente della Polizia di Stato, lì parcheggiata per ragioni di servizio. La scelta pare non essere stata casuale; infatti, ha posizionato l’innesco sullo pneumatico posteriore, in corrispondenza del serbatoio, del mezzo in sosta proprio al centro della fila di vetture presenti all’interno dell’area, allo scopo di far propagare il più possibile le fiamme, domate solo grazie all’intervento di alcuni agenti presenti all’interno del corpo di guardia e di personale dei Vigili del Fuoco sopraggiunto sul luogo dell’incendio.

Gli investigatori, al termine di una complessa ed articolata attività d’indagine consistita, fra l’altro, nell’analisi dei tabulati telefonici, delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza e dei tracciati del sistema di localizzazione della vettura noleggiata, sono riusciti a risalire al presunto autore del grave atto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/1194655ccaa3750e6350344471