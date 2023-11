Muore a 61anni Anna Kanakis

Nata a Catania nel 1962, è stata la ragazza più giovane a vincere il titolo di Miss Italia, mise la “corona” nel 1977 a soli 15 anni. Anna Kanakis era figlia di padre greco e di madre siciliana.

Venne eletta Miss durante la serata a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. E’ stata anche apprezzata come attrice e scrittrice.

Per Anna Kanakis anche una breve apparizione in politica con il ruolo di responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR).

I funerali saranno a Roma, alle ore 15:00, Giovedì 23 Novembre nella chiesa di san Salvatore in Lauro.

Qui di fianco l’addio dedicatole sul sito di Miss Italia.

Federica Romeo