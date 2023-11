Trump è avanti di 39 punti rispetto a De Santis

Manca meno di un anno alle elezioni presidenziali 2024, alla corsa per la casa bianca oltre a Joe Biden, ci sarà l’ex Presidente Donald Trump che sfiderà il suo rivale repubblicano Ron De Santis, il Governatore della Florida.

Donald Trump, attualmente è avanti di 39 punti percentuali rispetto a De Santis. La notizia è stata rilevata da un sondaggio effettuato dall’University of North Florida.

Trump ha ottenuto il 60% di consensi tra i repubblicani registrati, mentre De Santis solo il 21%. Nikki Haley, ex ambasciatrice all’ONU, è terza con il 6%, mentre l’ex governatore del New Jersey Chris Christie ha il 2%.

I sondaggi non vanno presi come “verità assoluta”, durante le elezioni del 2016, i risultati davano come vincitrice Hilary Clinton (fonte: ansa.it).

AO