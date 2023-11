Arte nell’Arte, 8 artisti in mostra

“Appena ho varcato la soglia di questo palazzo me ne sono innamorata. Dove c’è Arte c’è bellezza, gusto, prestigio, cultura. La FinecoBank testimonia tutto questo e decide, per la prima volta, di allestire una collettiva che fa dialogare artisti emergenti e già affermati che ho selezionato con cura. Non potevo non accettare questa proposta che inserisce oltre 20 opere all’interno di spazi importanti.” – afferma la curatrice Elmar Elisabetta Marcianò che il prossimo 25 novembre, insieme a tutti i consulenti Fineco, aprirà i battenti della collettiva “Arte nell’arte” presso la sede in Via Diego Vitrioli, 13.

L’evento si inserisce a pieno titolo nella filosofia che la banca ha abbracciato da qualche tempo organizzando i Fineco Days, eventi che si svolgono nei mesi di ottobre e novembre, pensati per far vivere esperienze uniche all’insegna dell’arte e della cultura. Saranno in mostra le artiste Miriam Jaskierowicz Arman, Adele Canale, Alberta Dito, Rita Pizzimenti, Arianna Delfino, Ilia Sili Arts e Daniela Sarica insieme all’artista Francesco Logoteta. 87 stili diversi che spaziano in altrettante ricerche dal figurativo al concettuale fino ad arrivare alla fotografia. “Il momento espositivo, aperto al pubblico, inizierà alle ore 17 e sarà spazio utile per confrontarsi sui temi dell’arte e promuovere bellezza in linea con i principi Fineco.” – concludono unanimi tutti i consulenti impegnati nell’evento.

Comunicato Stampa