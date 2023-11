Il Segretario di Stato Anthony Blinken, ha in programma di “volare” per la quarta volta in Israele, il viaggio dovrebbe essere per l’inizio della settimana prossima. La notizia è stata riferita da due fonti anonime ad Axios.

Blinken nei viaggi precedenti, aveva cercato di persuadere il Governo Israeliano per ottenere delle brevi pause umanitarie, e di consentire il rilascio di alcuni ostaggi in totale sicurezza, e la distribuzione di aiuti umanitari (fonte: ansa.it).

AO