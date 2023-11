Gaza, Mezzaluna Rossa trasferisce pazienti da ospedale Shifa

Tedros (OMS): civili e personale umanitario vanno protetti

(DIRE) Roma, 22 Nov. – “I pazienti affetti da patologie renali saranno trasferiti all’ospedale Abu Youssef al-Najjar di Rafah e i feriti saranno trasferiti all’ospedale europeo a sud di Khan Younis”: così informa sui social network la Mezzaluna Rossa palestinese, che ha messo a disposizione 14 ambulanze per trasferire alcuni dei pazienti dell’ospedale Al-Shifa, nel nord della Striscia di Gaza, che da settimane subisce bombardamenti, e il 15 Novembre ha visto l’assalto di soldati e mezzi dell’esercito israeliano. A causa del taglio alle forniture elettriche 43 pazienti – tra cui anche neonati prematuri – hanno perso la vita. Il convoglio della Mezzaluna Rossa sarà accompagnato da personale delle Nazioni Unite e dell’ong Medici senza frontiere.

Quest’ultima organizzazione ha denunciato nella serata di ieri l’uccisione di tre medici, tra cui due del proprio staff, in un altro ospedale, quello di Al-Awda. Oggi l’ong Actionaid in una nota ha diffuso la testimonianza del direttore dell’Awda, Ahmad Muhanna: “Ci hanno chiamato molte volte per evacuare la struttura e i pazienti, perché vogliono colpire le case che circondano l’ospedale, ma mi sono rifiutato di lasciarlo e sono ancora qui con il mio staff per fornire servizi e assistenza sanitaria ai feriti e alle donne incinte. Al tempo stesso, ho paura, sono preoccupato perché la mia famiglia è altrove e non posso raggiungerla né proteggerla”.

Un altro medico ha perso la vita nel bombardamento della propria abitazione: si tratta della dottoressa Dima Alhaj, uccisa insieme al figlio di sei mesi, il marito e due fratelli.

Ne ha dato notizia in un tweet su X il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms/Who), Tedros Ghebreyesus, in quanto Alhaj era parte dello staff dell’Oms nei Territori occupati (WhoOpt). “Siamo devastati” ha scritto Tedros, aggiungendo che nello stesso edificio “presumibilmente risiedevano molti altri membri della sua famiglia”. Ricordando che dal 7 0ttobre 108 membri dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sono rimasti uccisi nelle violenze, Ghebreyesus è tornato a ricordare che “i civili e il personale umanitario vanno protetti”.

Negli assalti dei commando di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele hanno perso la vita 1.200 persone, mentre ammonta a 14.100 il bilancio aggiornato a ieri delle vittime palestinesi uccise nei raid di Israele sulla Striscia. Le parti da oggi hanno concordato una tregua umanitaria e uno scambio tra ostaggi tenuti da Hamas e prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. In settimana, in occasione della Giornata dell’infanzia del 20 Novembre, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres è tornato a condannare la condotta di Israele: “Stiamo assistendo a un’uccisione di civili che non ha eguali né precedenti in qualsiasi conflitto da quando sono segretario generale”. (Red/Dire) 13:13 22-11-23