Golf. Inizia il DP World Tour 2024, in campo sei azzurri

(DIRE) Roma, 22 Nov. – Prende il via la stagione 2024 del DP World Tour, a soli quattro giorni dalla conclusione della precedente, con due tornei, il Joburg Open in Sudafrica e il Fortinet Australian PGA Championship in Australia, entrambi in programma dal 23 al 26 Novembre. Sono i primi di un minimo di 45 eventi in calendario da disputarsi in 26 nazioni.

Sul percorso dell’Houghton Golf Club, a Johannesburg, nel Joburg Open organizzato in combinata con il Sunshine Tour, saranno in gara cinque giocatori italiani tutti con ‘carta’ piena appena conquistata: Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero e Francesco Laporta, che ne hanno ottenuta una di categoria 15 attraverso l’ordine di merito del Challenge Tour 2023, in cui gli azzurri hanno vinto cinque volte, e Renato Paratore, che l’ha conquistata (categoria 18) alla Qualifying School.

Pietro Bovari fa il suo debutto da professionista sul DP World Tour partecipando al Fortinet Australian PGA Championship (23-26 Novembre), organizzato in collaborazione con la PGA of Australia, l’altra gara che, insieme al Joburg Open, apre la stagione 2024. Sul percorso del Royal Queensland GC, a Brisbane in Australia, Bovari si avvarrà della ‘carta’ categoria 21 che ha ottenuto alla Qualifying School, avendo completato le 108 buche e che gli consentirà alcune partecipazioni nel circuito. (Com/Red/ Dire) 13:00 22-11-23