Manovra. Schillaci: Fondi sanità ci sono, aumento risorse pandemia ormai strutturale

(DIRE) Roma, 22 nov. – “In manovra i fondi per la sanità ci sono. Nella relazione della Ragioneria generale si è visto come il Fondo sanitario nazionale in questi anni sia cresciuto in maniera importante e come i soldi in più messi durante la pandemia sono ormai diventati stabili”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della visita alla Fondazione Santa Lucia di Roma in occasione dei 30 anni dal riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).

Da questo punto di vista, ha sottolineato Schillaci, “credo che una parte dei fondi andranno anche alla ricerca: come sempre finanziamo gli Irccs e abbiamo intenzione di continuare, perché rappresentano un’eccellenza del sistema sanitario italiano”. (Red/ Dire) 11:38 22-11-23