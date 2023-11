Riforme. Casellati: Forze politiche non restino barricate in conservazione esistente

(DIRE) Roma, 22 nov. – “Sono certa che la vostra Assemblea saprà oggi chiamare a raccolta chi crede nei valori di un socialismo democratico e liberale, ostile a ogni tentazione autoritaria, e saprà rivolgere un pressante invito alle forze politiche affinché non restino barricate nella conservazione dell’esistente”. Così il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio inviato a Stefano Caldoro in occasione del convegno ‘Socialismo Tricolore 4.0 – L’Italia e le riforme: dalla Seconda alla Terza Repubblica. 1994-2027 da Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni’, organizzato dal Nuovo Psi-Riformisti e Liberali, in corso a Roma. “E’ possibile, infatti, perseguire al via delle riforme – si legge ancora nel messaggio – per migliorare il funzionamento del circuito democratico e rivedere la forma di Governo al fine di assicurare al Paese stabilità e sviluppo economico e sociale.

Non dobbiamo dimenticare che la seconda parte della nostra Carta fondamentale è stata considerata dai Padri costituenti non come un testo statico, ma dinamico. Al tempo stesso, condivido il vostro richiamo alla Patria e il riferimento al Tricolore". "Occorre avere consapevolezza della storia del proprio Paese e non aver timore di indicare nella Patria il terreno dove seminare e sviluppare le aspettative democratiche dei cittadini. La nostra bandiera, del resto, rappresenta l'italianità più vera e profonda e simboleggia quell'idea della terra dei padri che ha segnato il cammino della nostra identità; un cammino che oggi ci consegna l'Italia così come la conosciamo: libera, democratica, solidale", conclude il ministro Casellati.