Carne coltivata. Prandini: Sia equiparata a farmaco: favorevoli a ricerca indipendente

(DIRE) Roma, 23 nov. – Prandini: “Noi non abbiamo mai parlato di sostituzione etnica, io rappresento Coldiretti e non un area politica. Il nostro timore rispetto ai prodotti fatti in laboratorio, che non vanno definiti sintetici, riteniamo che prima di essere autorizzati debbano essere equiparati ai farmaci.

Le cellule staminali oggi vengono utilizzati solo nella farmaceutica e le persone non possono essere utilizzate come cavie. Siamo favorevoli perchè venga finanziata una ricerca pubblica e indipendente. Quando avremo le giuste informazioni a quel punto faremo le debite valutazioni”. Così il presidente Coldiretti, al forum internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione in corso a Roma. (Red/ Dire) 10:22 23-11-23