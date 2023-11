MO. Tajani: Cessate fuoco è primo passo positivo

(DIRE) Roma, 23 nov. – Il cessate il fuoco temporaneo a Gaza “è un primo passo positivo. È importante che il primo gruppo di ostaggi possa raggiungere le proprie famiglie”. A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato a Rona da Coldiretti, e The European House – Ambrosetti.

“Dobbiamo lavorare anche durante questa fase di sospensione degli sconti sul futuro di Gaza e della Palestina. Il diritto di Israele a difendersi è sacrosanto come il diritto dei palestinesi di avere uno Stato per loro per vivere in pace con Israele. Nonostante le difficoltà- ha aggiunto- dobbiamo seguire questo percorso con grande determinazione”. (Red/ Dire) 10:47 23-11-23