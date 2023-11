Quirinale. Mattarella: Italia con l’Ordine di Malta per la pace

Così il Presidente ricevendo il Gran Maestro Fra’ John Dunlup

(DIRE) Roma, 23 Nov. – La delegazione del Sovrano Ordine di Malta, guidata dal Gran Maestro Fra’ John T. Dunlap, è stata ricevuta oggi in visita ufficiale al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. L’incontro, come riporta l’Ordine di Malta in una nota, ha permesso di evidenziare il profondo e reciproco supporto che da sempre lega l’Ordine di Malta e la Repubblica Italiana.

Dopo aver sottolineato “gli eccellenti e solidi legami” che uniscono l’Italia e l’Ordine di Malta, il presidente Mattarella ha espresso grande apprezzamento per il ruolo dell’Ordine come attore nella diplomazia umanitaria e nel dialogo interreligioso: “L’Italia è a fianco dell’Ordine e intende continuare a sostenere la vostra azione in favore della pace e dell’assistenza umanitaria”, ha detto il presidente Mattarella, portando ad esempio la “grande ed importante realtà dell’Ospedale di Betlemme” in Terra Santa.

Numerosi i temi trattati durante i colloqui: dai legami storici e culturali, alla lingua italiana come elemento comune tra le varie realtà dell’Ordine, i rapporti diplomatici, la protezione dei rifugiati, l’Ucraina e la Terra Santa, l’accordo bilaterale relativo al Corpo di soccorso italiano. L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per evidenziare le molteplici attività di sostegno e aiuto ai più bisognosi che comprendono, solo sul territorio italiano, oltre 1,5 milioni di prestazioni sanitarie l’anno e che vedono attivo l’Ordine ogni giorno.

Il conflitto russo ucraino e quello che vede coinvolta la Terra Santa e i principali scenari internazionali sono stati al centro dei colloqui, dove è stata ribadita l’importanza delle attività umanitarie nei teatri di crisi per garantire la sicurezza ed il supporto ai più fragili.

L’Ordine di Malta è infatti attivo nei territori del conflitto israelo-palestinese, dove gestisce l’Ospedale della Sacra Famiglia a Betlemme che – oltre ad offrire un alto livello di assistenza medica – ha visto nascere oltre 100mila bambini dal 1990 ad oggi. Proprio questa presenza sul territorio – ha rilevato il presidente Mattarella – conferisce all’Ordine di Malta “particolare visione e autorevolezza”. Altrettanto rilevante l’impegno dell’Ordine in Ucraina, dove è in prima linea fin dall’inizio del conflitto. Ha assistito più di 300mila persone alle frontiere, distribuito 6.700 tonnellate di aiuti umanitari in 71 diverse città del Paese e garantito assistenza psicologica e formazione nel primo soccorso.

Durante la visita è stato valorizzato anche l’impegno melitense sul territorio italiano, in particolare i 15 anni di attività nell’ambito delle operazioni di soccorso ai migranti nel Mar Mediterraneo e negli interventi di protezione civile. Oltre al ruolo svolto dall’Associazione italiana, attraverso le strutture mediche sia ospedaliere che ambulatoriali, come l’Ospedale San Giovanni Battista, i 6 centri diabetologici, i 4 poliambulatori e i 3 centri odontoiatrici.

Dal 2008 ad oggi, l’Ordine di Malta ha prestato soccorso e assistenza medica a 250mila migranti e rifugiati, mettendo a disposizione personale medico ventiquattr’ore su ventiquattro, operativo sia su terraferma, come a Lampedusa, che in mare sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. (Com/Red/Dire) 19:00 23-11-23