Russia, morto il giornalista Boris Maksudov

19:20 – Il giornalista russo Boris Maksudov è morto a causa di un attacco con drone nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina.

Lavorava per la televisione di stato russa Rossiya 24. Dopo essere stato ferito mercoledì, è stato inizialmente dichiarato in condizioni stabili, ma successivamente è deceduto a causa di ferite da schegge.

Mosca ha accusato Kyiv di attacchi ai giornalisti. Almeno 15 operatori dei media, incluso Maksudov, sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa lo scorso febbraio. Nello stesso contesto, l’attrice russa Polina Menshikh è stata uccisa mentre si esibiva per i soldati russi in Donbas, durante una cerimonia militare colpita da un attacco missilistico ucraino. 25 persone sono state uccise e oltre 100 ferite, secondo un comandante militare ucraino. (Fonte Al Jazeera)