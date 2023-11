MO. Cisgiordania, liberi i 39 palestinesi: ‘ora curateci’

Croce Rossa li ha accompagnati a Betania, ancora lacrimogeni su manifestanti

(DIRE) Roma, 24 Nov. – Sono arrivati a Betania, località non lontana da Ramallah, in Cisgiordania, i pullman della Croce Rossa con a bordo i 39 detenuti palestinesi rilasciati dalle forze israeliane, come parte dell’accordo stretto con Hamas, che nel pomeriggio ha liberato 13 ostaggi israeliani.

Il gruppo è composto da 24 donne e 15 bambini. Al momento della partenza dal carcere di Ofer, Al-Jazeera riferisce che l’esercito ha sparato nuovamente gas lacrimogeni, nel tentativo di disperdere la folla di palestinesi che si era radunata per festeggiare il rilascio.

I media israeliani riferiscono che la polizia ha vietato assembramenti e celebrazioni pubbliche per i rilasci. Al-Jazeera ha intervistato una delle donne liberate, Marah Bakeer, arrestata nel 2015 quando aveva 16 annisecondo cui “molti dei prigionieri rilasciati necessitano di cure mediche: tutti hanno sofferto grave negligenza medica” da parte delle autorità carcerarie.

L’accordo tra Israele e Hamas prevede in totale la liberazione di 50 ostaggi israeliani e di 150 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Da ambo le parti, l’impegno è a rilasciare unicamente donne e bambini. (Red/Dire) 19:44 24-11-23