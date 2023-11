Olimpiadi. Fontana: In Lombardia lasceremo qualcosa di definitivo

(DIRE) Milano, 24 nov. – “Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano per la Lombardia un’opportunità senza precedenti, un motore di crescita e sviluppo che si rifletterà nel nostro presente e plasmerà il futuro.

Dovremo dimostrare la nostra capacità di organizzare grandi manifestazioni, ma soprattutto sarà un’occasione per lavorare sul concetto di ‘legacy’, ciò che di definitivo sia in termini fisici che immateriali rimarrà ai nostri luoghi e ai nostri concittadini”. Lo afferma il presidente lombardo Attilio Fontana nel corso del proprio discorso dal palco durante il Lombardia World Summit, agli IBM studios di Milano.

“Le Olimpiadi coinvolgeranno vaste aree dei nostri territori, non solo montani: sono certo che lo spirito olimpico susciterà un entusiasmo capace di coinvolgere tutta la Lombardia e l’intero Paese”, dice Fontana. In questo contesto, per il governatore “la visione di Regione Lombardia punta a tre obiettivi principali: mostrare l’eccellenza del Sistema Lombardia, promuovere quelle locali, e investire sull’innovazione e sperimentazione”.

