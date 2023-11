PNRR. Donzelli (FdI): 21 miliardi, una Manovra in più

(DIRE) Roma, 24 Nov. – “Quando dicevamo in campagna elettorale che avremmo rimodulato il PNRR ci davano degli irresponsabili: sostenevano che avremmo creato un solco con l’Europa. Oggi dall’Europa stessa arrivano i complimenti per un piano migliorato.

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni non solo ottiene il via libera alla rimodulazione del PNRR, a dispetto delle previsioni catastrofiche di alcuni, ma mette a disposizione 21 miliardi di euro in più per la Nazione. Come una manovra aggiuntiva che sarà destinata alla crescita e allo sviluppo.

Grazie a tutti coloro, a partire dal Ministro Raffaele Fitto, che grazie al proprio sforzo hanno permesso questo bellissimo risultato di cui tutti dobbiamo andare fieri ed orgogliosi”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. (Red/ Dire) 19:32 24-11-23