PNRR. Meloni: Governo fiero del lavoro fatto, avanti così

(DIRE) Roma, 24 Nov. – “Via libera della Commissione UE alla revisione del PNRR: altri 21 miliardi per la crescita economica dell’Italia. Oggi abbiamo la conferma di aver fatto un lavoro di cui il Governo può essere molto fiero. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso che avremmo fatto, siamo scesi nel concreto, abbiamo verificato le criticità e le abbiamo superate, abbiamo fatto in modo che tutti i soldi del PNRR venissero spesi nei tempi.

Abbiamo concentrato le risorse sulla crescita e la modernizzazione della Nazione e mi pare che il risultato, sul quale in pochi scommettevano, dice che non era una scelta sbagliata”. Lo scrive sui sociale la premier Giorgia Meloni. “Ringrazio anche la Commissione europea- aggiunge- che è stata sicuramente rigida per certi versi, ma molto aperta alla possibilità che queste risorse fossero spese nel migliore dei modi.

Possiamo essere contenti del fatto che, oltre a lavorare a una Manovra incentrata a dare più risorse a lavoratori e famiglie, parallelamente lavoravamo a una revisione del PNRR che concentrava le sue risorse soprattutto sulla competitività del nostro sistema e delle nostre imprese. Avanti così”. (Red/ Dire) 19:49 24-11-23