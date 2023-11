PNRR. Tajani: approvazione Bruxelles buona notizia, non avevamo dubbi

(DIRE) Baveno, 24 Nov. – “Buone notizie arrivano da Bruxelles per l’approvazione del PNRR, non avevamo dubbi che sarebbero stati giudizi positivi dopo quelli di Moody’s e delle altre agenzie di rating, dopo di fatto anche la promozione della manovra, arriva quest’altro giudizio che ci rincuora e ci permette di poter andare avanti per rinforzare la nostra economia e guardare con più ottimismo ai prossimi mesi e ai prossimi anni”.

Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, arrivato a Baveno per intervenire al Forum internazionale del Turismo.

“L’Italia ha un governo serio, credibile, affidabile che fa proposte serie e trova anche il consenso delle istituzioni comunitarie. Questa è la bella notizia di oggi insieme a quella dell’avvio della tregua e lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas”, ha aggiunto Tajani. (Red/ Dire) 19:23 24-11-23