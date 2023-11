Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Femia denuncia gravi strumentalizzazioni

Riceviamo e Pubblichiamo

A seguito delle notizie diffuse ieri sulla stampa relative ad una asserita aggressione ai danni del comandante di PM ad opera del sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Avvocato Giuseppe Femia, questi, in data odierna, si è recato presso il Commissariato di Polizia di Stato di Siderno per denunciare la gravità delle false incolpazioni che lo hanno riguardato, chiedendo che ogni più opportuna e necessaria indagine venga svolta a tutela della propria reputazione e dell’importante azione amministrativa in corso nel Comune, anche con riferimento ai numerosi beni confiscati presenti sul territorio. Sono in atto evidenti strumentalizzazioni rispetto alle quali il sindaco non intende soprassedere e fermarsi.