Stop alla guerra tra Hamas e Israele, ma solo per pochi giorni

L’esercito fin dal raggiungimento dell’accordo ha sottolineato che la tregua non consente il il ritorno degli sfollati palestinesi dal sud al nord della Striscia, e nella mattinata di oggi per ribadire il messaggio ha lanciato sull’enclave palestinese dei volantini in arabo per riconfermare questo punto (fonte: ansa.it).

