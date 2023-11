Tirrenia (Pi). Rinvenuti 2 box per la coltivazione di marijuana in una villa

Nel tardo pomeriggio di ieri 23.11.2023, altra pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in località Tirrenia, a seguito di una segnalazione pervenuta da un uomo che riferiva che, poco prima, dal portone della villa dei vicini di casa lasciato semi aperto, villa occupata solo d’ estate dai proprietari, due coniugi anziani residenti fuori regione, aveva intravisto due box di colore nero con all’interno delle piante, delle quali non conosceva la natura.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno accertato che all’interno dell’abitazione, trovata aperta, erano presenti 2 box per la coltivazione indoor di colore nero, con all’interno 8 piante fiorite di marijuana con relativi vasi, materiale per la coltivazione (lampade, alimentatori, estrattori elicoidali, prese, flaconi di fertilizzante, un irroratore a pressione manuale per acqua, un umidificatore, una forbice da potatura, ciabatta multi-presa, un paralume/abat-jour).

Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica, per i rilievi del caso, nonché della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, che ha avviato le relative indagini.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, al momento a carico di ignoti.

