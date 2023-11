USA, Biden e la liberazione degli ostaggi

22:20 – La liberazione degli ostaggi a Gaza rappresenta solo l’inizio di una situazione in evoluzione, queste le parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il presidente ha voluto evidenziare che si prevede il rilascio di altri ostaggi nei prossimi giorni.Biden ha sottolineato anche l’urgenza di una soluzione a due Stati in Medio Oriente. L’obiettivo del presidente è enfatizzare la costruzione di un futuro in cui episodi di violenza simili siano impensabili è di vitale importanza. Inoltre, Biden ha voluto evidenziare la necessità di lavorare con determinazione per raggiungere la stabilità e la pace nella regione. (Fonte ANSA)