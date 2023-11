25 Novembre. Morrone (Lega): non demonizzare ‘maschio’ in generale

“No a battaglie ideologiche di parte”

(DIRE) Bologna, 25 Nov. – “Contrastare la violenza contro le donne e contro gli esseri più deboli è un obbligo morale da perseguire ogni giorno e non solo oggi 25 Novembre. Combattere soprusi e maltrattamenti, stupri e violenze significa identificare le ragioni, le culture e gli ambienti in cui si alimentano questi eccessi rabbiosi e queste mentalità virulente fino a sfociare nel patologico”. Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. “Da sempre in prima linea per avversare ogni violenza contro donne e bambini, sono convinto che la demonizzazione acritica e generalizzata del ‘maschio’ in quanto tale o l’attribuzione generica a modelli che non ci appartengono più non servano alla causa delle donne e dei più deboli ma siano utilizzati da certi ambienti per portare avanti battaglie ideologiche di parte, senza tuttavia mettere in atto azioni concrete per sconfiggere e punire queste violenze obbrobriose”.

Il leghista aggiunge: “Noi, al contrario, l’abbiamo fatto: abbiamo agito concretamente intervenendo nel merito senza strumentalizzazioni e pregiudizi unilaterali. Noi siamo con tutte le vittime di uomini violenti e crudeli o intrisi di culture oscurantiste antitetiche alla nostra. Noi combattiamo la battaglia di tutte le donne vilipese senza distinzione di nazionalità, religione, appartenenza culturale. Ma non nascondiamo neppure la nazionalità e l’appartenenza culturale dei loro persecutori”. Chi “opera distinguo, chi si abbandona a posizioni doppiopesiste solo per motivi ideologici non solo non fa un buon servizio alla causa delle donne offese, ma paradossalmente rischia di danneggiarle ulteriormente. L’invito è alla riflessione: il problema è grave, da affrontare insieme, con pragmatismo e senza travisamenti pregiudiziali”. (Red/ Dire) 16:08 25-11-23