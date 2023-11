Crotone, le volanti sequestrano cocaina e hashish nel quartiere Acquabona

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, effettuata costantemente dalla Questura di Crotone, ha permesso di effettuare un sequestro nel quartiere Acquabona, recentemente interessato da una operazione della Squadra Mobile, che ha smantellato, con l’esecuzione di 12 misure cautelari, la più fiorente piazza di spaccio del capoluogo.

Gli agenti delle volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, soprattutto di quelli, come il citato quartiere, caratterizzati da rilevante incidenza criminale, hanno notato sulla sede stradale, nei pressi dell’abitazione di un soggetto noto per i precedenti specifici, un borsello contenente 75 grammi di cocaina e 38 grammi di hashish, due bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti; sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione del soggetto detentore della sostanza stupefacente.

