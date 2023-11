Montagna. Ciaburro (FdI): Momento favorevole, Governo molto sensibile

Per un sostegno e azioni con dentro l’uomo, non escludendolo

(DIRE) Roma, 25 Nov. – “Dal punto di vista della legislatura è un momento senza precedenti, abbiamo 4 anni davanti a noi con un governo molto sensibile a questi territori, molto sensibile alla sopravvivenza della montagna con dentro l’uomo, non escludendolo”. Monica Ciaburro, deputata di Fratelli d’Italia, responsabile del dipartimento Montagna, lo dice in un videomessaggio al 101mo Congresso Nazionale del CAI, il Club Alpino italiano. “E’ realistico arrivare all’approvazione di un disegno di legge sulla montagna, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri”, valuta Ciaburro, “le risorse non mancano in questo momento, ma senza strategia, senza immaginare in modo corale e sinergico iniziative che delineano un quadro organico di sviluppo non servirebbero a nulla, da sole non bastano”. “Vivo la realta di questi territori, sono sindaco di un piccolo comune di montagna (Argentera, provincia di Cuneo, ndr)”, prosegue la deputata, citando “le dinamiche che conseguono allo spopolamento” e “le catastrofi e le tragedie che a volte potremmo evitare” legate alla tenuta idrogeologica”.

Dunque, serve un intervento “per tanti temi come sanità, servizi scuola, però “la montagna non ha bisogno di assistenza fine a se stessa ma di visione e strategia, perché il territorio possa essere rivalutato e apprezzato” ed è “importante che la strategia sia vera e vada dove serve”, dice Ciaburro. Ora dunque “possiamo insieme contribuire alla definizione di una nuova legge quadro, su quella bisogna intervenire per portare ancora dei miglioramenti, e in questo voi del CAI sarete strategici”, dice la deputata FdI, “quella dei decreto sarà una fase importante e il vostro contributo sarà decisivo perché siano riconducibili a uno sviluppo e una ripresa vera delle alte terre”. Ad ogni modo, conclude Ciaburro, nel governo c’è “una elevata attenzione del governo e di tutti i ministri”, impegnati in uno sforzo per un lavoro legislativo che abbia “una ricaduta su uno sviluppo con un lungo arco temporale”. (Red/Dire) 16:26 25-11-23