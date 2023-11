Violenza donne. MIC: Colosseo illuminato di rosso questa sera

(DIRE) Roma, 25 Nov. – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi 25 Novembre, il Colosseo si illumina di rosso dalle ore 18 fino all’1 di domani 26 novembre. Un gesto simbolico per promuovere la consapevolezza e la lotta contro la violenza sulle donne. “Con questa e altre importanti iniziative che coinvolgono anche il mondo del cinema, il Ministero della Cultura ribadisce il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne e nell’affermazione del valore del rispetto della libertà femminile come principio fondamentale della società”, dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Il nostro patrimonio culturale non è solo un tesoro storico, ma è anche un mezzo attraverso il quale possiamo promuovere messaggi di solidarietà e di cambiamento. In questa giornata così importante, il Colosseo si conferma ambasciatore e portavoce di un problema universale, che riguarda tutti i Paesi del mondo, affinché rimanga sempre alta l’attenzione e la concentrazione sul tema della violenza contro le donne”, afferma la Direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. (Com/Red/ Dire) 16:12 25-11-23

(Foto di repertorio)