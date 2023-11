ParaTaekwondo. Giuseppe Corasaniti, Campione Europeo

Gloria Italiana al Campionato Europeo Poomsae di ParaTaekwondo: Pioggia di Medaglie per gli Azzurri

Il Campionato Europeo Poomsae di ParaTaekwondo si è concluso con un trionfo per la Nazionale Italiana, che ha dimostrato il proprio valore conquistando un impressionante numero di medaglie in diverse categorie. L’evento, svoltosi all’Olimpiaworld di Innsbruck in Austria, ha visto i nostri atleti salire sul podio in molteplici classi, confermando il loro talento e la loro preparazione.

Trionfa con una medaglia d’oro anche Giuseppe Corasaniti nella Poomsae Male Senior II (A-class). Questo eccezionale successo ai Campionati Europei Poomsae rappresenta un momento storico per il ParaTaekwondo italiano.

La determinazione, la preparazione e lo spirito di squadra degli atleti hanno portato all’Italia non solo medaglie, ma anche un riconoscimento internazionale per il loro impegno e la loro passione. Con questi risultati straordinari, l’Italia si posiziona come una delle nazioni leader nel ParaTaekwondo mondiale, ispirando altri atleti e appassionati di questo sport.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale Fita Giancarlo Mascaro ed del CIP CALABRIA Antonello Scagliola.