Reggio BIC. Arriva la terza vittoria consecutiva

Momento magico per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic Reggio Calabria: arriva la terza vittoria consecutiva che fa ben sperare in chiave salvezza e playoff. I reggini vincono contro una mai doma Bergamo all’interno di un vero e proprio scontro diretto e si portano in terza posizione.

La partita:

Il primo periodo si chiude in parità per entrambe le formazioni. Sul punteggio di 11 pari nei primi dieci minuti, si è vista una sfida come da pronostico molto tosta per entrambe le squadre. Nella ripresa, la formazione di casa esce dalla pausa con più grinta, e si porta avanti. Ma sul finale è Bergamo che ha un accenno di ripresa, merito anche di qualche errore dei locali. Alla fine del primo tempo il tabellone segna 27-19 in favore degli amaranto. Il terzo periodo vede avanti i ragazzi di Coach Antonio Cugliandro che amministrano il match contro formazione, quella orobica, che non molla mai.

Con criticità sui falli tiene testa a un’ottima Reggio Bic che pur con qualche errore riesce a stare avanti di 11 lunghezze alla fine fine del terzo periodo per 42-31.

Il quarto periodo, invece, è ricco di emozioni. Assistiamo a una vera e propria battaglia, con la formazione bergamasca che rimonta dal -12 al -6. La Reggio Bic nonostante le difficoltà e qualche errore di troppo riesce però ad attutire il colpo, e arrivare a fine gara con un margine di 9 punti. Finisce 53-44 per La Reggio Bic, che conquista, così la terza vittoria consecutiva e porta altri due punti pesanti in chiave salvezza e di conseguenza PlayOff

Gara che ha visto i padroni di casa tenere duro tutto il match, agli assalti del Bergamo. Tanto da rivedere in chiave costruttiva e di miglioramento individuale ma l’obiettivo vittoria, non è sfuggito. Prossima gara contro la corazzata Cantù.