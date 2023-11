USA: Accoltellato l’agente che uccise George Floyd

Derek Chauvini si trova in ospedale in gravi condizioni, si tratta del poliziotto che tolse la vita a George Floyd il 25 Maggio 2020. Chauvin è stato accoltellato in carcere, dove si trovava per scontare la pena di 22 anni di reclusione per la morte di Floyd. E’ stato aggredito in sala mensa, non si sa molto dell’assalto, ma la direzione della polizia ha dichiarato di avere subito neutralizzato l’aggressore, e di aver soccorso l’ex poliziotto, che riversava a terra in condizioni gravi.

Chauvin era stato trasferito in Arizona. In precedenza era stato tenuto in isolamento nel Minnesota, per motivi di sicurezza. Una volta in carcere, era stato sottoposto a misure di controllo rigide, per prevenire che qualcuno dei detenuti afroamericani potesse aggredirlo.