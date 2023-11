Castelnovo ne’ Monti (RE). Il divieto di avvicinamento diventa arresti domiciliari

Comando Provinciale di – Castelnovo ne’ Monti (RE), 27/11/2023 10:36

Dal 20 giugno era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento perché per anni, l’uomo, un 57enne, agendo in frequente stato di ubriachezza, in diverse occasioni e in maniera reiterata, aveva offeso, minacciato di morte e usato violenza fisica nei confronti della moglie non risparmiandole tali maltrattamenti nonostante la presenza dei figli.

Vessazioni fisiche e psicologiche quelle compiute dall’uomo nei confronti della moglie a seguito delle quali, al termine delle indagini, i Carabinieri in forza alla Stazione di Castelnovo né Monti, a cui la donna terrorizzata dalla situazione si era rivolta raccontando i fatti, denunciarono alla Procura di Reggio Emilia un cinquantasettenne abitante in un comune dell’appennino reggiano in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.

La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri della stazione di Castelnovo né Monti aveva richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi dalla medesima frequentati mantenendo una distanza di 1000 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa.

Dopo mesi di calma apparente, l’uomo negli scorsi giorni in più occasioni, ha violato la misura cautelare imposta, avvicinandosi alla donna, minacciandola di morte, ed inviando plurimi messaggi alla figlia con insistenti richieste di contatti con la madre, ammettendo di non avere alcun interesse al rispetto delle regole a lui imposte, le violazioni risultavano precedute da avvicinamenti reiterati.

Alla luce dei fatti, avendo violato le prescrizioni alla quale era sottoposto, l’uomo è stato arrestato. Avendo infatti violato la misura del divieto di avvicinamento, il GIP su richiesta della Procura Reggiana ha disposto nei confronti del 57enne la sostituzione dell’attuale misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

I Carabinieri della stazione di Castelnovo né Monti, ricevuto il provvedimento, vi davano esecuzione arrestando l’uomo che al termine delle formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

