Corigliano Rossano. Trattore si ribalta morto un operaio

19:00 – Aveva 32 anni l’operaio, originario della Romania, morto oggi nella zona di Corigliano Rossano mentre stava lavorando alla guida di un trattore in località Thurio.

Il mezzo per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo in una scarpata e il malcapitato è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Le indagini sono attualmente in corso per accertare la dinamica esatta e le eventuali cause che hanno determinato la caduta del mezzo nella scarpata.

Federica Romeo