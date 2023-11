“La Sirenetta” incanta il Gravity Circus: Una Notte di Magia e Generosità sotto le Stelle

La scorsa notte, il Gravity Circus si è trasformato in un regno incantato dove la magia di Disney è emersa attraverso la straordinaria presenza di Yana_C. L’artista ha dato il via allo spettacolo come se fosse l’inizio di un avvincente viaggio emotivo, portando in vita la sua voce italiana di Ariel nel remake live action di Walt Disney Pictures, “La Sirenetta”, diretto da Rob Marshall. Il pubblico selezionato, composto da luminari del mondo del business televisivo, dello spettacolo e del giornalismo, è stato catturato dalla magia e dall’emozione della serata.

Tra i numerosi ospiti illustri presenti, figure di rilievo come: Giorgio Restelli, Direttore Risorse Artistiche Mediaset, e il celebre comico Andrea Pucci hanno condiviso in modo palpabile l’entusiasmo della serata, trasmettendo emozioni in un’atmosfera elettrizzante. La compagnia circense Gravity ha continuato a stupire il pubblico con il sensazionale spettacolo “Equilibrium” – un vortice di emozioni che ha lasciato gli spettatori senza fiato.

L’evento è stato organizzato in modo impeccabile da Lenny Alvarez e curato artisticamente da Larry Rossante, offrendo due ore di pura magia, creatività e coraggio. Ma la serata è stata molto più di uno spettacolo straordinario; è stata anche un atto di generosità, con la raccolta fondi destinata alla costruzione di Casa Ronald Milano, attraverso la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

La super pista moderna, ricca di effetti acquatici, ha sorpreso il pubblico con gli equilibristi Lozada che hanno sfidato le leggi della gravità sul filo alto, acrobati spericolati sulla ruota della morte e le moto-freestyle volanti di Saul & Chris danzanti attraverso cascate d’acqua, mentre Larry Rossante ha stupito con le sue grandi illusioni.

Il Duo Stauberti ha incantato con eleganza e potenza alla pertica, vincitori del prestigioso clown d’argento a Montecarlo. Miss Nancy ha volato sulla pista sospesa solo grazie ai suoi capelli, mentre Ryan ha creato la magia sulle cinghie aeree sopra l’acqua. Mister David & The family Dem hanno regalato al pubblico l’ironia e la potenza del loro spettacolo.

Nel panorama di stelle che ha illuminato la serata, un nome ha brillato in modo particolare: Silke Pan, un’artista svizzera che, dalla sua sedia a rotelle, ha condotto il pubblico in un mondo di acrobazie incredibili e di rinascita personale. La sua storia di resilienza e speranza ha aggiunto un tocco di ispirazione unica all’evento.

In sintesi, è stata una serata da sogno che solo chi ha avuto il piacere di viverla può raccontare, invitando tutti a sperimentare quanto prima questa straordinaria fusione di magia e generosità.

