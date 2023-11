Nuovo incontro sull’accessibilità culturale del Museo. Continua il percorso d’ascolto “Un P.E.B.A. per il MArRC”

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria continua il ciclo di incontri sull’accessibilità culturale del museo per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Investimento 1.2, Missione 1, Componente 3.

Domani, martedì 28 novembre, alle 16.00 presso la sala conferenze del MArRC si terrà un nuovo appuntamento durante il quale sarà presentato il lavoro – in progress – per la definizione del PEBA, sulla base delle indicazioni trasmesse da ciascuna associazione con la compilazione del questionario predisposto dal team di progetto.

Sarà una nuova occasione di confronto sui temi dell’accessibilità del museo con tutti i portatori d’interesse.

Saranno presenti: per il museo il Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Antonino Giordano, i funzionari arch. Claudia Ventura, arch. Elena Nicolò e arch. Giuseppina Cassalia, parte del gruppo di lavoro PNRR; l’ingegnere Giovanni Bilotti, incaricato della redazione Peba per il MArRC; le associazioni del territorio portatrici d’interesse.

Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione potranno essere richieste all’indirizzo e-mail man-rc.comunicazione@cultura.gov.it.

