Pre Olimpico 2024 (2/7 luglio). Italia in Portorico a San Juan con padroni di casa e Bahrain nel Gruppo B. Nel Gruppo A, Lituania, Messico e Costa d’Avorio

L’urna di Mies ha dato il suo responso: se l’Italia vorrà approdare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dovrà farlo passando da San Juan . Gli Azzurri sono stati infatti inseriti nel Torneo Pre Olimpico che si giocherà in Portorico dal 2 al 7 Luglio del prossimo anno.

Il primo step sarà il gironcino B, che prevede le sfide ai padroni di casa di Portorico e al Bahrain . Le prime due formazioni classificate disputeranno le semifinali ed eventualmente la finale incrociando il percorso delle due migliori formazioni del gironcino A, quello composto da Lituania , Messico e Costa d’Avorio . La vincitrice del Torneo raggiungerà all’Olimpiade le 8 squadre già qualificate (Francia, Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone).

Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale giocherà in Portorico.

Così il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco: “E’ davvero difficile riuscire a capire, oggi, quali siano i reali valori in campo a luglio. Lo abbiamo appreso in questi anni. Potremo fare valutazioni più accurate quando avremo la certezza di chi avremo a disposizione, noi e i nostri avversari. La cosa che è certa, fin da ora, è che faremo di tutto per raggiungere un obiettivo altissimo: i Giochi Olimpici. Non vediamo l’ora di ritrovarci e fare ancora un passo avanti. Insieme”.

Il calendario verrà reso noto successivamente.

I 4 tornei Pre Olimpici

Portorico (San Juan)

Gruppo A

Lituania

Messico

Costa d’Avorio

Gruppo B

Portorico

Italia

Bahrain

Spagna (Valencia)

Gruppo A

Libano

Angola

Spagna

Gruppo B

Finlandia

Polonia

Bahamas

Grecia (Pireo)

Gruppo A

Slovenia

Nuova Zelanda

Croazia

Gruppo B

Egitto

Grecia

Rep. Dominicana

Lettonia (Riga)

Gruppo A

Georgia

Filippine

Lettonia

Gruppo B

Brasile

Camerun

Montenegro

I precedenti contro i nostri avversari

Portorico

20 partite giocate (18 vinte/2 perse)

8 partite giocate nelle fasi finali del Campionato del Mondo (7 vinte/1 persa)

La prima: Mondiali, 24 maggio 1963 (Rio de Janeiro, Brasile), Italia-Portorico 72-75

L’ultima: Mondiale, 3 settembre 2023 (Manila, Filippine), Italia-Portorico 73-57

La vittoria più larga: Amichevole, 13 agosto 2023 (Ravenna), Italia-Portorico 98-65 (+33)

La sconfitta più pesante: Goodwill Games, 28 luglio 1994 (San Pietroburgo, Russia), Italia-Portorico 80-94 (-14)

Lituania

31 partite giocate (12 vinte/19 perse)

9 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (9 perse)

2 partite giocate nelle fasi finali del Campionato del Mondo (1/1)

La prima: Campionato Europeo, 3 maggio 1937 (Riga, Lettonia), Italia-Lituania 20-22

L’ultima: Qualif. Mondiale 2019, 25 febbraio 2019 (Klaipeda), Lituania-Italia 86-73

La vittoria più larga: Amichevole, 1° dicembre 1999 (Trieste), Italia-Lituania 80-64 (16)

La sconfitta più pesante: Amichevole, 8 giugno 1992 (Atene, Grecia), Italia-Lituania 94-116 (-22)

Messico

10 partite giocate (5 vinte/5 perse)

La prima: Giochi Olimpici, 12 agosto 1936 (Berlino, Germania), Italia-Messico 17-34

L’ultima: Torneo Pre Olimpico, 9 luglio 2016 (Torino), Italia-Messico 79-54

La vittoria più larga: Coppa Intercontinentale, 21 maggio 1977 (Ancona), Italia-Messico 115-83 (+32)

La sconfitta più pesante: Mondiale, 29 maggio 1967 (Mercedes, Uruguay), Italia-Messico 60-78 (-18)

Costa d’Avorio

2 partite giocate (2 vinte)

1 partita giocata nelle fasi finali del Mondiale (1 vinta)

La prima: Mondiale, 8 luglio 1986 (Malaga, Spagna), Italia-Costa d’Avorio 98-62

L’ultima: Amichevole, 31 luglio 2019 (Trento), Italia-Costa d’Avorio 69-58

La vittoria più larga: Mondiale, 8 luglio 1986 (Malaga, Spagna), Italia-Costa d’Avorio 98-62 (+36)

Nessun precedente contro il Bahrein.